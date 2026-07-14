Путин поручил подумать над упрощением условий для МСП, производящего товары

В России могут упростить условия для МСП, производящего товары Путин поручил подумать над упрощением условий для МСП, производящего товары

Москва14 июл Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос, связанный с упрощением условий ведения бизнеса для малого и среднего предпринимательства, занимающегося производством товаров. Об этом сообщили в Кремле.

Соответствующее поручение глава государства утвердил по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который прошел с 3 по 6 июня текущего года.

Кабмин рассмотрит этот вопрос при участии ведущих деловых объединений.

Доклад должен быть представлен до 1 октября 2026 года.

В феврале Путин поручил правительству предусмотреть введение переходного периода для выбора малым бизнесом оптимального режима налогообложения в текущем году.