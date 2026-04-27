Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с бизнесом Путин утвердил перечень поручений после встречи с бизнесом на съезде РСПП

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) и встречи с членами бюро правления организации и представителями бизнеса, которая прошла 26 марта 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что правительству поручено вместе с регионами и администрацией президента регулярно мониторить дефицит кадров, высвобождение работников и их переход в более эффективные сферы, первый доклад ожидается до 1 августа 2026 года, далее – ежеквартально, ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кабмин и Госдума должны снизить бумажную нагрузку на работников бюджетной сферы, прежде всего в здравоохранении и образовании, включив соответствующие меры в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", доклад также запланирован к 1 августа 2026 года.

Правительству совместно с ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Агентством стратегических инициатив и регионами предстоит встроить поддержку инвестпроектов по сохранению объектов культурного наследия в плохом состоянии в единую систему сопровождения инвестиций и доработать "Региональный инвестиционный стандарт" с отчетом до 1 августа 2026 года. РСПП рекомендовано учитывать такие проекты при вручении премий за ответственное предпринимательство и отчитаться об этом до 1 октября 2026 года.

Кроме того, правительство, Банк России и Генпрокуратура подготовят предложения по защите прав миноритарных акционеров, а кабмин и ЦБ – по дифференциации требований к минимальной доле акций в свободном обращении для листинга на Московской бирже. Оба блока предложений должны быть представлены до 1 августа 2026 года.