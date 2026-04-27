Путин поручил снизить документационную нагрузку для учителей и медиков Путин поручил правительству снизить бумажную нагрузку на бюджетников

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить бумажную нагрузку на медиков, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующее поручение содержится в перечне, который глава государства дал по итогам съезда РСПП и встречи с бизнесом 26 марта.

Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование... говорится в поручении

В частности из поручения следует, что требуется предусмотреть интеграцию необходимых мероприятий в отраслевые программы повышения производительности труда, которые формируются в рамках профильного федерального проекта, входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 августа 2026 года.

Кроме того, Владимир Путин также поручил правительству вместе с регионами и администрацией президента регулярно мониторить дефицит кадров, высвобождение работников и их переход в более эффективные сферы.