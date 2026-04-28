Володин поддержал снижение документационной нагрузки на учителей и врачей Володин: необходимо уменьшить документационную нагрузку на учителей и врачей

Москва28 апр Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принятия мер по снижению бюрократической нагрузки на учителей и врачей. Соответствующим мнением он поделился в MAX.

Также поступают обращения от медицинского сообщества о наличии подобной проблемы. Все это говорит о необходимости принятия мер по снижению документационной нагрузки в сферах образования и здравоохранения написал спикер ГД

Он отметил, что со стороны Госдумы будут проработаны предложения по законодательному решению проблемы, в ближайшее время ГД сообщит о подготовленных нормах в этой сфере.

Ранее в марте Володин уже заявлял о необходимости снижения нагрузки на учителей. Он проводил опрос по теме документационной нагрузке на учителей, в котором 65,5% опрошенных отметили, что нагрузка не изменилась, 29% - что стала больше, и лишь 5,5% - что стала меньше.