Депутат Леонов назвал способы избавления врачей от лишней волокиты с бумагами

Москва28 мая Вести.В России рассматривают возможность освобождения врачей от заполнения документации и отчетности. О том, какие подходы обсуждаются, рассказал ИС "Вести" глава комитета Госдумы по охране здоровья, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Он обратил внимание на необходимость специалистам уделять достаточно времени пациентам. Для этого, с его слов, разрабатываются механизмы организации приема врача.

Тут вопрос в том, как будет организован этот прием. И вопрос тех механизмов, которые позволят врачам меньше времени уделять на заполнение документации, а больше, соответственно, на пациента. Это могут быть разные подходы отметил Леонов

Один из рассматриваемых подходов – использование голосовых помощников. Они будут расшифровывать речь врача и автоматически вносить нужную информацию в специальную систему.

Это могут быть помощники без медицинского образования, которые как раз будут работать именно с бумагами, тем самым освободив врача от заполнения этих бумаг назвал еще один подход Леонов

Кроме того, как рассказал депутат, рассматривается возможность совершенствования информационных систем, которыми пользуются медицинские работники.

Леонов выразил надежду, что в скором времени вопрос документации у врачей решится.

Поэтому в этом плане, конечно, предстоит, в том числе и Минздраву, принять определенные решения. Но я думаю, что постепенно эти информационные системы вводятся. Понятно, что при введении появляются проблемы, которые потом решаются. Но я думаю, что эти болячки в ближайшее время, в ближайшем будущем будут решены. И все-таки врач будет гораздо больше уделять пациенту, нежели заполнению различных бумаг заключил депутат

