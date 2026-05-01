Медведев пошутил, что при переходе на цифровые форматы почерк врачей испортится Медведев: цифровизация в здравоохранении полностью испортит почерк врачей

Москва1 мая Вести.В ходе посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя отказ от бумажного документооборота, иронично высказался о профессиональной черте медицинского сообщества.

Единственное, что я думаю, в конечном счете врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно пошутил Медведев

Также он обсудил с коллективом учреждения вопросы внедрения цифровых технологий в сферу здравоохранения. Политик поддержал курс на цифровизацию, однако подчеркнул, что пациентам необходимо сохранять право на получение медицинской документации в традиционном письменном виде.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев направил письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко с предложением обязать медицинских работников печатать рецепты на принтере из-за неразборчивого почерка.