Медведев и Мурашко оценили масштаб высокотехнологичных операций в Петербурге Дмитрий Медведев посетил Центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге

Москва1 мая Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев совершил рабочий визит в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова. В поездке его сопровождали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В ходе визита Медведев ознакомился с работой ключевых подразделений центра, включая отделения интенсивной терапии патологии новорожденных и анестезиологии-реанимации. Особое внимание было уделено ситуационному центру, где функционирует телемедицинский блок.

Как отметили в учреждении, за 2025 год было проведено более 20 тысяч консультаций для поддержки врачей в регионах России. Также делегация посетила гибридную операционную, в которой ежегодно выполняется более 1600 хирургических вмешательств при патологии аорты и периферических артериях.