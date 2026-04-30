Москва30 апр Вести.Учебный центр Ленинградского военного округа посетил в четверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он сделал ряд заявлений, касающихся развития беспилотных летательных систем.

По словам Дмитрия Медведева, в ближайшее десятилетие гонка технологий продолжится, и это касается всего, включая робототехнику.

Гонка технологий продолжится, я абсолютно уверен в ближайшие десятилетия​​​. Это касается всего, это касается и робототехники сказал Дмитрий Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс"

Еще три-четыре года назад, по его словам, проблема с БПЛА не была так актуальна. А сейчас беспилотники сковывают все боевую активность в 30-километровой зоне. К тому же ни у одной армии мира сегодня нет возможности справиться с проблемой роя дронов.