Москва28 мая Вести.Гонка в развитии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) прогнозируется на ближайшие десятилетия, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Беспилотники, как показывает практика, будут одним из ключевых таких факторов ведения боевых действий на ближайшие, если не годы, то, я бы сказал, десятилетия. Почему? Потому что достаточно дешево, достаточно эффективно. И теперь здесь гонка, наверное, в этом плане, в развитии этих систем надолго полагает он

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 28 мая уничтожили 62 дрона ВСУ над регионами России.