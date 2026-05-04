Пушилин: "Купол Донбасса" и мобильные группы отразили 61 атаку БПЛА за неделю

Пушилин: за неделю в ДНР мобильными группами и РЭБ была отражена 61 атака БПЛА Пушилин: "Купол Донбасса" и мобильные группы отразили 61 атаку БПЛА за неделю

Москва4 мая Вести.За неделю на территории Донецкой Народной Республики системой "Купол Донбасса" и мобильными группами была отражена 61 атака беспилотников ВСУ. Об этом информационной службе "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

За прошедшую неделю силами системы РЭБ "Купол Донбасса", а также сводными группами, мобильными оперативными группами мы видим, что была нивелирована 61 атака противника с помощью беспилотных летательных аппаратов заявил Пушилин

Ранее Пушилин заявил, что система "Купол Донбасса" минимизирует последствия использования дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе оснащенных искусственным интеллектом беспилотников "Марсианин".