Москва4 маяВести.За неделю на территории Донецкой Народной Республики системой "Купол Донбасса" и мобильными группами была отражена 61 атака беспилотников ВСУ. Об этом информационной службе "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
За прошедшую неделю силами системы РЭБ "Купол Донбасса", а также сводными группами, мобильными оперативными группами мы видим, что была нивелирована 61 атака противника с помощью беспилотных летательных аппаратовзаявил Пушилин
Ранее Пушилин заявил, что система "Купол Донбасса" минимизирует последствия использования дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе оснащенных искусственным интеллектом беспилотников "Марсианин".