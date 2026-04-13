Москва13 апрВести.Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю предотвратила более двух сотен террористических атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, противник продолжает попытки нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры ДНР с помощью беспилотников.
Поэтому здесь продолжает работу система РЭБ "Купол Донбасса". За прошлую неделю совместно с мобильными огневыми группами было предотвращено 211 террористических атак со стороны противникасообщил Пушилин
Также глава ДНР рассказал о продвижении российских войск вдоль реки Северский Донец.