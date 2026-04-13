"Купол Донбасса" за неделю предотвратил более 200 террористических атак ВСУ

Москва13 апр Вести.Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю предотвратила более двух сотен террористических атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, противник продолжает попытки нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры ДНР с помощью беспилотников.

Поэтому здесь продолжает работу система РЭБ "Купол Донбасса". За прошлую неделю совместно с мобильными огневыми группами было предотвращено 211 террористических атак со стороны противника сообщил Пушилин

Также глава ДНР рассказал о продвижении российских войск вдоль реки Северский Донец.