В ДНР система "Купол Донбасса" предотвратила 77 атак ВСУ за неделю

Москва31 мая Вести.На этой неделе система "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими управления ФСБ РФ по региону, и сводные мобильные огневые группы предотвратили 77 террористических атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Украинские силы нацелены на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры: железнодорожные узлы, электростанции, фильтровальные и водонапорные станции, автозаправки. ВСУ наносят удары по ключевым трассам региона, гражданским машинам, рейсовым автобусам, машинам скорой помощи, транспорту коммунальных и экстренных служб. Для борьбы с этим ведется модернизация "Купола Донбасса", а также наращивается число мобильных огневых групп.

В Макеевском округе противник пытался атаковать железнодорожный узел самолетным дроном FP-2 с осколочно-фугасной боеголовкой ФП-105 (50 килограммов взрывчатки). Под Шахтерском террористы целились в гражданские автомобили с помощью ударного дрона "Чайка" с осколочно-фугасным боезарядом. В Дебальцево - пытались нанести удар по железнодорожному узлу беспилотными летательными аппаратами самолетного типа Hornet.

У жилых кварталов Енакиева перехватили мультикоптер "Баба-яга", а также самолетный БПЛА Darts с осколочно-фугасными зарядами (общая масса взрывчатки 3 килограмма).

В Горловке сбит Hornet, целившийся в водонапорную станцию, и ударный дрон "Батон" - он нацеливался на стоянку коммунальной техники. Также подавлены несколько FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами.

Все перехваченные беспилотники взрывотехники обезвредили без ущерба для инфраструктуры и мирных жителей.