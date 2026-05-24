Пушилин: в ДНР за неделю предотвращены 63 террористические атаки со стороны ВСУ

Москва24 мая Вести.Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами (МОГ) за неделю предотвращены 63 террористические атаки со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Отмечается, что противник продолжает применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.

На окраине Макеевки подавлены два ударных дрона — "Чайка" и Hornet с осколочно-фугасными боеголовками. Под Старобешево сводными МОГами сбит самолетный беспилотник Hornet, вооруженный осколочно-фугасной боевой частью с дополнительными поражающими элементами. В Володарском муниципальном округе украинские террористы пытались ударить по электроподстанции с помощью дрона FP-2, вооруженного боеголовкой ФП-105. В Шахтерске … — по жилым домам с помощью дрона "Чайка" с осколочно-фугасной боевой частью написал Пушилин в своем канале в мессенджере МАХ

Система "Купол Донбасса" и сводные мобильные огневые группы перехватили вражеские дроны, которые позднее были обезврежены и уничтожены без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.

"Купол Донбасса" — это эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он эффективно нарушает частоты управления и навигации, используемые для наведения дронов противника.