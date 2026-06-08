Москва8 июнВести.Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за неделю отразила 110 террористических атак. Такую цифру сообщил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.
Противник новой волной террора усложнил жизнеобеспечение жителей региона, отметил он. Киевский режим наносит удары БПЛА не только по объектам критической инфраструктуры, но и по дорогам. По словам Пушилина, противник также пытается нанести вред мирным гражданам, автомобилям и автобусам.
Мы видим ситуацию, которая заставляет нас включать дополнительные механизмы. И, конечно, скажу, что благодаря системе РЭБ "Купол Донбасса", благодаря сводным мобильным огневым группам за прошедшую неделю удалось не допустить 110 террористических атакрассказал глава ДНР