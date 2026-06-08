"Купол Донбасса" за неделю отразил 110 террористических атак ВСУ Пушилин: "Купол Донбасса" за неделю отразил 110 атак со стороны Киева

Москва8 июн Вести.Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за неделю отразила 110 террористических атак. Такую цифру сообщил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.

Противник новой волной террора усложнил жизнеобеспечение жителей региона, отметил он. Киевский режим наносит удары БПЛА не только по объектам критической инфраструктуры, но и по дорогам. По словам Пушилина, противник также пытается нанести вред мирным гражданам, автомобилям и автобусам.