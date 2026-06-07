Москва7 июн Вести.В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики система "Купол Донбасса" и сводные мобильные огневые группы за минувшую неделю предотвратили 110 террористических атак со стороны Украины. Об этом в MAX сообщил главы ДНР Денис Пушилин.

Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру республики говорится в сообщении

Так, в Петровском районе Донецка ВСУ предприняли атаку на АЗС, используя ударный дрон Hornet с осколочно-фугасной боеголовкой. В пригороде Макеевки уничтожен ударный дрон "Довбуш" с кумулятивно-фугасным боезарядом. В Иловайске рядом с железной дорогой сбиты три дрона "Чайка", содержащие осколочно-фугасные боеприпасы.

В Шахтерском муниципальном округе противник предпринял попутку ударить дроном RAM-2X с пятикилограммовой боеголовкой по городскому парку. В Амвросиевском округе уничтожен ударный самолетный БПЛА Hornet.

Несколько FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами подавлены в Горловке. Один из них планировал нанести удар по массовому скоплению людей на рынке.

После перехвата дронов системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами взрывотехники успешно обезвредили беспилотники и уничтожили их, не нанеся ущерб мирному населению и инфраструктуре.