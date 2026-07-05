Москва5 июлВести.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за минувшую неделю помогла предотвратить 122 атаки БПЛА со стороны Украины. Об этом в MAX рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Под Донецком ликвидированы ударные украинские дроны "Батон" и "Darts" с осколочно-фугасными боеголовками.
Под Волновахой вблизи электростанции мобильные огневые группы сбили самолетный беспилотник "Батон" с осколочно-фугасной боевой частью.
В Старобешево были перехвачены два украинских дрона "RAM-2X" с осколочно-фугасными зарядами массой 2,7 кг на борту.
Система "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального Управления ФСБ России, и сводные мобильные огневые группы перехватили вражеские дроныговорится в сообщении
После этого взрывотехники успешно обезвредили БПЛА и уничтожили боевые заряды, не нанеся ущерб мирному населению и инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что за сутки "Купол Донбасса" уничтожил 21 БПЛА.