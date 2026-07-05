"Купол Донбасса" за неделю предотвратил 122 атаки со стороны ВСУ

Пушилин: 122 атаки ВСУ за неделю были предотвращены благодаря "Куполу Донбасса" "Купол Донбасса" за неделю предотвратил 122 атаки со стороны ВСУ

Москва5 июл Вести.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за минувшую неделю помогла предотвратить 122 атаки БПЛА со стороны Украины. Об этом в MAX рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Под Донецком ликвидированы ударные украинские дроны "Батон" и "Darts" с осколочно-фугасными боеголовками.

Под Волновахой вблизи электростанции мобильные огневые группы сбили самолетный беспилотник "Батон" с осколочно-фугасной боевой частью.

В Старобешево были перехвачены два украинских дрона "RAM-2X" с осколочно-фугасными зарядами массой 2,7 кг на борту.

Система "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального Управления ФСБ России, и сводные мобильные огневые группы перехватили вражеские дроны говорится в сообщении

После этого взрывотехники успешно обезвредили БПЛА и уничтожили боевые заряды, не нанеся ущерб мирному населению и инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что за сутки "Купол Донбасса" уничтожил 21 БПЛА.