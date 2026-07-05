Москва5 июлВести.В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики за минувшие сутки было нейтрализован 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.
Перехватом украинских беспилотников занимались силы ПВО и сводных мобильных групп.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализован и уничтожен 21 дрон противниканаписано в Telegram-канале ведомства
В штабе призвали жителей сообщать информацию об обнаружении обломков сбитой боевой техники Украины.
Сутками ранее в небе над ДНР была отражена атака 18 БПЛА.