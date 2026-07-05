На территории ДНР ликвидирован 21 беспилотник за сутки

"Купол Донбасса" уничтожил 21 БПЛА на прошедшие 24 часа На территории ДНР ликвидирован 21 беспилотник за сутки

Москва5 июл Вести.В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики за минувшие сутки было нейтрализован 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.

Перехватом украинских беспилотников занимались силы ПВО и сводных мобильных групп.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализован и уничтожен 21 дрон противника написано в Telegram-канале ведомства

В штабе призвали жителей сообщать информацию об обнаружении обломков сбитой боевой техники Украины.

Сутками ранее в небе над ДНР была отражена атака 18 БПЛА.