За прошедшие сутки над ДНР уничтожено 26 украинских беспилотников

Система "Купол Донбасса" за сутки уничтожила 26 дронов ВСУ За прошедшие сутки над ДНР уничтожено 26 украинских беспилотников

Москва9 июл Вести.За минувшие сутки в небе над территорией Донецкой Народной Республики система "Купол Донбасса" совместно с расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами ликвидировала 26 украинских дронов. Об этом сообщил Штаб обороны ДНР в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 26 дронов противника говорится в публикации

Информация о возможных последствиях на земле уточняется.