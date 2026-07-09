Москва9 июлВести.За минувшие сутки в небе над территорией Донецкой Народной Республики система "Купол Донбасса" совместно с расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами ликвидировала 26 украинских дронов. Об этом сообщил Штаб обороны ДНР в своем Telegram-канале.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 26 дронов противникаговорится в публикации
Информация о возможных последствиях на земле уточняется.