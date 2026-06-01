Система "Купол Донбасса" в ДНР уничтожила 10 БПЛА ВСУ за сутки

Москва1 июн Вести.В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики за прошедшие 24 часа было уничтожено и нейтрализовано 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.

Этому способствовала система "Купол Донбасса".

За прошедшие сутки над территорией ДНР силами ПВО и сводных мобильных групп нейтрализовано и уничтожено 10 дронов противника написано в Telegram-канале ведомства

В штабе жителей республики призвали сообщать в экстренные службы при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов.