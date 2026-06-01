Москва1 июнВести.В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики за прошедшие 24 часа было уничтожено и нейтрализовано 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.
Этому способствовала система "Купол Донбасса".
В штабе жителей республики призвали сообщать в экстренные службы при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов.