Москва11 апрВести.За сутки в Донецкой Народной Республике нейтрализованы и уничтожены четыре вражеских БПЛА. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.
Дроны ликвидировали с применением системы радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" и силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.
Жителям региона напомнили, что приближаться к фрагментам сбитых БПЛА опасно. Необходимо отойти на расстояние и вызвать представителей оперативных служб.