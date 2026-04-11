Система "Купол Донбасса" и силы ПВО уничтожили над ДНР 4 украинских дрона

Москва11 апр Вести.За сутки в Донецкой Народной Республике нейтрализованы и уничтожены четыре вражеских БПЛА. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.

Дроны ликвидировали с применением системы радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" и силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

Жителям региона напомнили, что приближаться к фрагментам сбитых БПЛА опасно. Необходимо отойти на расстояние и вызвать представителей оперативных служб.