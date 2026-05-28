Москва28 маяВести.Штаб обороны ДНР информирует о том, что за минувшие сутки система РЭБ "Купол Донбасса" уничтожила над территорией республики 10 дронов ВСУ.
Жителям напомнили, что при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов необходимо сообщать по телефонам экстренных служб.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 10 дронов противникаговорится в публикации штаба в Telegram-канале
Уточняется, что накануне поздним вечером фиксировалась активность украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой, а также над трассами Донецк – Мариуполь и Донецк – Иловайск.