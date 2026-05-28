В ДНР сообщили число дронов ВСУ, уничтоженных "Куполом Донбасса" за сутки "Купол Донбасса" уничтожил за сутки 10 дронов ВСУ

Москва28 мая Вести.Штаб обороны ДНР информирует о том, что за минувшие сутки система РЭБ "Купол Донбасса" уничтожила над территорией республики 10 дронов ВСУ.

Жителям напомнили, что при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов необходимо сообщать по телефонам экстренных служб.

Уточняется, что накануне поздним вечером фиксировалась активность украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой, а также над трассами Донецк – Мариуполь и Донецк – Иловайск.