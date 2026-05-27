"Купол Донбасса" уничтожил в ДНР за сутки пять украинских дронов

Штаб обороны ДНР проинформировал о работе "Купола Донбасса" "Купол Донбасса" уничтожил в ДНР за сутки пять украинских дронов

Москва27 мая Вести.За минувшие сутки система РЭБ "Купол Донбасса" и сводные огневые группы уничтожили в ДНР пять дронов ВСУ, сообщает Штаб обороны республики.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 5 дронов противника говорится в публикации штаба в Telegram-канале

Жителям напомнили, что при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов необходимо сообщать об этом по телефонам экстренных служб.

Сегодня в полночь в Штабе обороны ДНР сообщали, что в небе над Макеевкой и Харцызском фиксировалось "движение крылатых БПЛА противника".