За сутки система "Купол Донбасса" перехватила 21 БПЛА 21 беспилотник перехвачен за сутки системой "Купол Донбасса"

Москва1 мая Вести.Утром в пятницу, 1 мая, в Telegram-канале Штаба обороны ДНР привели данные о количестве беспилотных летательных аппаратов, перехваченных над территорией региона в минувшие сутки.

Как следует из сообщения, над Донецкой Народной Республикой сбили 21 украинский БПЛА.

Системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 21 дрон противника говорится в заявлении

В Штабе обороны ДНР напомнили, что в случае обнаружения обломков и взрывоопасных предметов необходимо сообщить о них по телефону в экстренные службы.