Москва1 маяВести.Утром в пятницу, 1 мая, в Telegram-канале Штаба обороны ДНР привели данные о количестве беспилотных летательных аппаратов, перехваченных над территорией региона в минувшие сутки.
Как следует из сообщения, над Донецкой Народной Республикой сбили 21 украинский БПЛА.
Системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 21 дрон противникаговорится в заявлении
В Штабе обороны ДНР напомнили, что в случае обнаружения обломков и взрывоопасных предметов необходимо сообщить о них по телефону в экстренные службы.