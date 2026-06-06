Москва6 июнВести.За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачены 23 вражеских БПЛА, сообщает Штаб обороны ДНР.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 23 дрона противникаговорится в Telegram-канале штаба
Гражданам напомнили об опасности приближения к фрагментам беспилотников, отметив, что в случае их обнаружения необходимо звонить в экстренные службы.