За сутки в ДНР системой "Купол Донбасса" перехвачены 23 украинских дрона

Более 20 украинских дронов перехвачены системой РЭБ "Купол Донбасса" в ДНР За сутки в ДНР системой "Купол Донбасса" перехвачены 23 украинских дрона

Москва6 июн Вести.За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачены 23 вражеских БПЛА, сообщает Штаб обороны ДНР.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 23 дрона противника говорится в Telegram-канале штаба

Гражданам напомнили об опасности приближения к фрагментам беспилотников, отметив, что в случае их обнаружения необходимо звонить в экстренные службы.