Москва23 апр Вести.Отечественные средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в зоне специальной военной операции перехватили и уничтожили 418 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо дронов силы ПВО также ликвидировали 10 авиабомб противника.

Ранее в МО РФ заявили, что за ночь в период с 20.00 мск 22 апреля до 07.00 мск 23 апреля система ПВО уничтожила 154 украинских дрона над территорией России. БПЛА врага сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской областями и другими территориями.