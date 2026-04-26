Силы ПВО перехватили 530 украинских дронов за сутки МО РФ: средства ПВО уничтожили за сутки 530 украинских беспилотников

Москва26 апр Вести.Российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки 530 беспилотников Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом Минобороны РФ сообщило в ежедневной сводке.

Уточняется, что помимо дронов система ПВО уничтожила семь авиабомб и два снаряда HIMARS, которые производят Соединенные Штаты.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что средства ПВО перехватили 49 дронов противника над регионами России за несколько часов. При этом за ночь были уничтожены 203 беспилотника.