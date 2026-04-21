Москва21 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки в зоне специальной военной операции 434 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 434 беспилотных летательных аппарата самолетного типа заявили в МО РФ

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь с 20 на 21 апреля над российскими регионами было уничтожено 97 дронов ВСУ. Цели удалось перехватить над Астраханской, Белгородской, Волгоградской областями и другими территориями.