В ДНР за сутки системой "Купол Донбасса" были уничтожены 16 дронов ВСУ

Система "Купол Донбасса" нейтрализовала 16 дронов ВСУ за последние сутки в ДНР В ДНР за сутки системой "Купол Донбасса" были уничтожены 16 дронов ВСУ

Москва8 июл Вести.Система "Купол Донбасса" за последние сутки уничтожила 16 украинских беспилотников в ДНР. Об этом сообщил в Telegram-канале штаб обороны республики.

Беспилотники были нейтрализованы совместными силами ПВО и огневых групп.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 16 дронов противника говорится в сообщении

Во вторник, 7 июля, в результате атаки ВСУ на Донецк произошло автоматическое отключение пяти трансформаторных подстанций. Без электричества остались 700 абонентов.