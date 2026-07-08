Москва8 июлВести.Система "Купол Донбасса" за последние сутки уничтожила 16 украинских беспилотников в ДНР. Об этом сообщил в Telegram-канале штаб обороны республики.
Беспилотники были нейтрализованы совместными силами ПВО и огневых групп.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 16 дронов противникаговорится в сообщении
Во вторник, 7 июля, в результате атаки ВСУ на Донецк произошло автоматическое отключение пяти трансформаторных подстанций. Без электричества остались 700 абонентов.