Система "Купол Донбасса" нейтрализовала и сбила 18 дронов ВСУ за сутки

Над ДНР за сутки было перехвачено 18 беспилотников Украины Система "Купол Донбасса" нейтрализовала и сбила 18 дронов ВСУ за сутки

Москва4 июл Вести.В небе над Донецкой Народной Республикой за прошедшие 24 часа было уничтожено и подавлено 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.

Этому способствовали силы ПВО и сводных мобильных огневых групп.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено 18 дронов противника написано в Telegram-канале ведомства

Ранее Алексей Кулемзин сообщал, что в пгт Александровка в результате атака БПЛА были повреждены три транспортных средства.