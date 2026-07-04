Москва4 июлВести.В небе над Донецкой Народной Республикой за прошедшие 24 часа было уничтожено и подавлено 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.
Этому способствовали силы ПВО и сводных мобильных огневых групп.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено 18 дронов противниканаписано в Telegram-канале ведомства
Ранее Алексей Кулемзин сообщал, что в пгт Александровка в результате атака БПЛА были повреждены три транспортных средства.