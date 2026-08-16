За прошедшие сутки в ДНР уничтожили 18 украинских дронов

За сутки в ДНР сбили 18 украинских дронов За прошедшие сутки в ДНР уничтожили 18 украинских дронов

Москва16 авг Вести.За прошедшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики уничтожили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 18 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее в этот день Росгвардия заявила, что специалисты инженерной и кинологической служб ведомства за 10 дней на территории региона обнаружили и обезвредили 224 взрывоопасных предмета.