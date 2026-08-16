Москва16 авгВести.За прошедшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики уничтожили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 18 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктурынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ранее в этот день Росгвардия заявила, что специалисты инженерной и кинологической служб ведомства за 10 дней на территории региона обнаружили и обезвредили 224 взрывоопасных предмета.