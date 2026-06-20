Подразделения Росгвардии уничтожили 8 вражеских дронов в ДНР Подразделения Росгвардии уничтожили 8 вражеских беспилотников в ДНР

Москва20 июн Вести.Подразделения Росгвардии пресекли очередную попытку атаки украинских боевиков на населенные пункты ДНР — было уничтожено 8 вражеских беспилотников. Об этом сообщила Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

В ночное время ударные дроны самолетного типа на малой высоте шли в направлении населенных пунктов. Один из них на высокой скорости пытался нанести удар по электроподстанции, но бойцы Росгвардии точным огнем из стрелкового оружия поразили цель говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 19 июня до 7.00 мск 20 июня силы ПВО над российскими регионами перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.