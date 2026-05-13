МО РФ: средства ПВО за 8 часов сбили 66 украинских дронов над регионами России

Москва13 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 8 часов уничтожили 66 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 14.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым говорится в сообщении

Ранее в МО РФ сообщили, что силы ПВО в период с 9.00 до 14.00 среды, 13 мая, сбили 53 беспилотника ВСУ над регионами России.