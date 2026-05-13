Москва13 мая Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов в среду, 13 мая, сбили 53 беспилотника ВСУ над регионами России. Такую информацию обнародовало Минобороны РФ.

Дроны были нейтрализованы в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

По информации Минобороны, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО сбили в ночь на среду 286 дронов ВСУ над регионами России.