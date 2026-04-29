МО РФ: силы ПВО за 6 часов сбили 10 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО за 6 часов сбили 10 дронов ВСУ над регионами России МО РФ: силы ПВО за 6 часов сбили 10 украинских БПЛА над российскими регионами

Москва29 апр Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 29 апреля.

По заявлению ведомства, дроны были нейтрализованы с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

... уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей говорится в сообщении

Ранее российские средства ПВО сбили 281 беспилотник, а также 10 управляемых авиационных бомб ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.