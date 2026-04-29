Москва29 апрВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 29 апреля.
По заявлению ведомства, дроны были нейтрализованы с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
... уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областейговорится в сообщении
Ранее российские средства ПВО сбили 281 беспилотник, а также 10 управляемых авиационных бомб ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.