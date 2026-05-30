Москва30 маяВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Республикой Крым.