Средства ПВО за 12 часов сбили 19 вражеских беспилотников

Москва30 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Республикой Крым.