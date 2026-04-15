Силы ПВО за восемь часов сбили 19 дронов над регионами России Минобороны: силы ПВО с утра сбили 19 дронов над регионами РФ

Москва15 апр Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за восемь часов сбили 19 украинских беспилотников над регионами России. Об этом проинформировало Минобороны РФ в среду, 15 апреля.

Согласно этой информации, беспилотники были перехвачены и уничтожены с 09:00 до 17:00 по московскому времени. Дроны нейтрализовали над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Башкирией и Черным морем.

Ранее 15 апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека пострадали в результате украинских ударов по Белгородской области.