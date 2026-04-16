Минобороны: средства ПВО за три часа сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ

Москва16 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над Россией за три часа. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг, 16 апреля.

Согласно этой информации, уничтожение дронов происходило в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей.

Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области ранения разной степени тяжести получили четыре местные жительницы.