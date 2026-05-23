Москва23 маяВести.Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 07.00 до 09.00 по московскому времени.
Как уточнили в Минобороны, дроны уничтожены над территориями Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областей.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение ночи ПВО ликвидировала 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ.