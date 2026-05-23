ПВО за два часа нейтрализовала 17 украинских беспилотников над регионами России Минобороны: силы ПВО сбили 17 украинских БПЛА над российскими регионами

Москва23 мая Вести.Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 07.00 до 09.00 по московскому времени.

Как уточнили в Минобороны, дроны уничтожены над территориями Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение ночи ПВО ликвидировала 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ.