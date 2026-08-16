В ДНР росгвардейцы за 10 дней нашли и обезвредили 224 взрывоопасных предмета

В ДНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили 224 взрывоопасных предмета В ДНР росгвардейцы за 10 дней нашли и обезвредили 224 взрывоопасных предмета

Москва16 авг Вести.В Донецкой Народной Республике специалисты инженерной и кинологической служб Росгвардии за 10 дней обнаружили и обезвредили 224 взрывоопасных предмета. Об этом сообщила Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

Отмечается, что среди обезвреженных устройств, в том числе было 55 ручных гранат и 49 артиллерийских боеприпасов.

Большую часть обнаруженных взрывоопасных предметов составляют ручные гранаты и артиллерийские снаряды. Для нас особенно важно, чтобы опасные находки не причинили вреда детям и подросткам, которые сейчас находятся на летних каникулах … [Чтобы] обезопасить себя и близких … [не следует трогать] на улице незнакомые и привлекающие внимание вещи приводит ведомство слова одного из военнослужащих инженерно-саперного подразделения Росгвардии

Правоохранители выполняют задачи по обезвреживаю взрывоопасных предметов в рамках специальной военной операции.