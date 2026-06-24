Москва24 июнВести.Саперы уничтожили свыше 1300 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике за неделю, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Опасные находки зачастую были замаскированы в лесополосах, труднопроходимых местах, разрушенных и неиспользуемых зданиях и строениях.
Только за прошедшую неделю … при проведении специальных адресных мероприятий (саперы – ред.) обследовали около 800 объектов, в ходе которых было обнаружено и уничтожено более 1300 взрывоопасных предметовсказано в сообщении
Находки, представляющие опасность для граждан, были уничтожены росгвардейцами с соблюдением всех мер безопасности.