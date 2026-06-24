Саперы Росгвардии уничтожили в ЛНР более 1300 взрывоопасных предметов за неделю

Более 1300 взрывоопасных предметов противника уничтожено в ЛНР за неделю Саперы Росгвардии уничтожили в ЛНР более 1300 взрывоопасных предметов за неделю

Москва24 июн Вести.Саперы уничтожили свыше 1300 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике за неделю, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Опасные находки зачастую были замаскированы в лесополосах, труднопроходимых местах, разрушенных и неиспользуемых зданиях и строениях.

Только за прошедшую неделю … при проведении специальных адресных мероприятий (саперы – ред.) обследовали около 800 объектов, в ходе которых было обнаружено и уничтожено более 1300 взрывоопасных предметов сказано в сообщении

Находки, представляющие опасность для граждан, были уничтожены росгвардейцами с соблюдением всех мер безопасности.