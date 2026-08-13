Массированная атака украинских БПЛА отражена в ЛНР Росгвардия: 39 украинских беспилотников уничтожены в ЛНР

Москва13 авг Вести.Военнослужащие и сотрудники Росгвардии отразили массированную атаку украинских боевиков в ЛНР — было уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила Росгвардия.

Атаки противника были зафиксированы ночью 13 августа.

Расчеты постов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп … зафиксировали массовый пролет вражеских БПЛА. В результате сосредоточенного огня из стрелкового оружия … росгвардейцы уничтожили 39 беспилотников различных типов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Бойцы Росгвардии продолжают пресекать атаки украинских БПЛА, а также эффективно противодействовать вражеской воздушной разведке.