Москва26 июлВести.Военнослужащие Росгвардии сорвали атаку ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства.
Бойцы пресекли попытку противника нанести массированный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов.
За неделю мобильные огневые группы ведомства огнем из стрелкового оружия сбили 58 вражеских беспилотников с боевой нагрузкойотмечается в сообщении Росгвардии в MAX
В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям сотрудников удалось избежать жертв среди гражданского населения и повреждений городской инфраструктуры.