Бойцы Росгвардии сорвали массированную атаку дронов в ЛНР

За неделю мобильные группы Росгвардии сбили 58 беспилотников Бойцы Росгвардии сорвали массированную атаку дронов в ЛНР

Москва26 июл Вести.Военнослужащие Росгвардии сорвали атаку ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бойцы пресекли попытку противника нанести массированный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов.

За неделю мобильные огневые группы ведомства огнем из стрелкового оружия сбили 58 вражеских беспилотников с боевой нагрузкой отмечается в сообщении Росгвардии в MAX

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям сотрудников удалось избежать жертв среди гражданского населения и повреждений городской инфраструктуры.