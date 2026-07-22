Москва22 июлВести.Военнослужащие и сотрудники группировки Росгвардии отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врага на крупный населенный пункт в ДНР, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
Росгвардейцы с помощью стрелкового оружия за два с половиной часа уничтожили 11 украинских дронов самолетного типа до их подлета к намеченным целямотмечается в публикации
В ведомстве добавили, что военнослужащие, ведя огонь, точно определяли расстояние, высоту и скорость движения аппаратов и действовали на упреждение.