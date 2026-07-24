Росгвардейцы сбили из стрелкового оружия беспилотники "Хорнет" в ДНР Росгвардейцы отразили атаку БПЛА "Хорнет" на военный транспорт в ДНР

Москва24 июл Вести.Украинские беспилотники "Хорнет" самолетного типа зафиксировали военнослужащие Росгвардии во время выполнения задач в составе мобильной огневой группы на территории ДНР, сообщает ведомство в MAX.

Огнем из стрелкового оружия росгвардейцы уничтожили цели и тем самым предотвратили налет на военный транспорт говорится в публикации

В Росгвардии подчеркнули, что успехи в поражении высокоскоростных и малозаметных дронов в небе над Донбассом, в том числе в условиях темного времени суток, являются результатом постоянного повышения профессионального мастерства личного состава в зоне ответственности группировки войск национальной гвардии РФ.