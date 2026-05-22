Москва22 маяВести.Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России сбили украинские беспилотники в небе над Новгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Сегодня ночью над Новгородской областью уничтожены БПЛАнаписал он в своем канале в мессенджере MAХ
Число сбитых воздушных целей не уточняется.
Гражданам также напомнили о запрете на приближение к обломкам дронов, поскольку это представляет угрозу для жизни и здоровья.
По данным Министерства обороны, ночью 22 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.