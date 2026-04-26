Украинская воздушная атака отражена в Новгородской области Воздушная атака украинских БПЛА отражена в Новгородской области

Москва26 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ над территорией Новгородской области обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил губернатор региона Александр Дронов.

Враг совершил атаку ночью 26 апреля.

Уничтожены БПЛА… Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку написал Дронов в своем канале в мессенджере MAX

Он также поблагодарил военнослужащих за проделанную работу.

По данным Министерства обороны России, всего с 20.00 мск 25 апреля до 7.00 мск 26 апреля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотника.