Росгвардия уничтожила более 20 беспилотников на южном направлении

Москва22 мая Вести.Огневые группы Росгвардии за сутки уничтожили в Херсонской и Запорожской областях свыше 20 украинских беспилотников, летящих вглубь территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на южном направлении был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА самолетного типа и FPV-дронов.

В результате эффективной работы расчетов войсковых нарядов ведомства огнем из стрелкового оружия были поражены 13 ударных беспилотников самолетного типа и 9 мультироторных FPV-дронов ВСУ говорится в сообщении

Специалисты инженерных подразделений Росгвардии обследовали обломки сдетонировавших БПЛА.

Попытка ВСУ нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры была пресечена, добавили в ведомстве.