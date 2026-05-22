Москва22 маяВести.Огневые группы Росгвардии за сутки уничтожили в Херсонской и Запорожской областях свыше 20 украинских беспилотников, летящих вглубь территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на южном направлении был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА самолетного типа и FPV-дронов.
В результате эффективной работы расчетов войсковых нарядов ведомства огнем из стрелкового оружия были поражены 13 ударных беспилотников самолетного типа и 9 мультироторных FPV-дронов ВСУговорится в сообщении
Специалисты инженерных подразделений Росгвардии обследовали обломки сдетонировавших БПЛА.
Попытка ВСУ нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры была пресечена, добавили в ведомстве.