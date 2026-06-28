На южном направлении пресечена попытка массированной атаки дронов ВСУ

Росгвардейцы пресекли попытку массированной атаки БПЛА на южном направлении На южном направлении пресечена попытка массированной атаки дронов ВСУ

Москва28 июн Вести.Военнослужащие одной из застав Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках СВО, предотвратили массовый пролет БПЛА противника вглубь территории страны, сообщает ведомство.

Жертв и разрушений не было допущено.

В полночь вооруженные формирования Украины предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа "Бегемот", "Лютый" и FP-1 говорится в публикации Росгвардии в MAX

Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок за полчаса налета росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов ВСУ.