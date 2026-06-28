Москва28 июнВести.Военнослужащие одной из застав Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках СВО, предотвратили массовый пролет БПЛА противника вглубь территории страны, сообщает ведомство.
Жертв и разрушений не было допущено.
В полночь вооруженные формирования Украины предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа "Бегемот", "Лютый" и FP-1говорится в публикации Росгвардии в MAX
Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок за полчаса налета росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов ВСУ.