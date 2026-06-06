Москва6 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 376 беспилотников ВСУ над регионами РФ и Абхазией. Об этом сообщили в Минобороны России.

Воздушную атаку противника отразили над 15 российскими регионами и акваториями двух морей, а также над Абхазией.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Вражеские беспилотники перехватили над Абхазией, Крымом и Московским регионом.

Кроме того, БПЛА сбили над Азовским и Черным морями. Российская ПВО также отработала над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Ранее власти Ленинградской области сообщили о ночной массированной атаке БПЛА. За ночь над регионом уничтожили 72 дрона. Аэропорт Пулково временно приостановил полеты.

Кроме того, на подлете к Москве расчеты ПВО сбили девять беспилотников. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

Воздушную тревогу также объявляли в Сочи и Сириусе. Аэропорт Сочи приостанавливал прием и выпуск самолетов дважды за ночь.