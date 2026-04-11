Над российскими регионами за ночь сбили 99 украинских БПЛА

Москва11 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи отразили атаку 99 беспилотников ВСУ, отчиталось Минобороны России.

Силы ПВО в ночь на субботу, 11 апреля, отработали над семью российскими регионами и акваториями двух морей.

В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 10 апреля до 7.00 мск 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Атаку вражеских беспилотников отразили над Крымом, Краснодарским краем, а также над Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями.

Кроме того, БПЛА украинских боевиков перехватили над Азовским и Черным морями.

Ранее власти Ростовской области сообщили об уничтожении дронов в шести районах - Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Кашарском, Константиновском и Тацинском.

О пострадавших и разрушениях в результате налета беспилотников информации не поступало.